Thai Vegetable Oil präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Thai Vegetable Oil präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Thai Vegetable Oil ein EPS von 0,900 THB je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Thai Vegetable Oil 7,87 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,92 Milliarden THB umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,46 THB, nach 2,36 THB im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27,79 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 30,60 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at