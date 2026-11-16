Thai Vegetable Oil präsentierte Quartalsergebnisse

Thai Vegetable Oil äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Thai Vegetable Oil ein EPS von 0,550 THB je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,93 Prozent auf 8,45 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,40 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at