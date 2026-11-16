Thai Vegetable Oil stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Thai Vegetable Oil präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,81 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Thai Vegetable Oil 0,550 THB je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Thai Vegetable Oil 8,45 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,40 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at