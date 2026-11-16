Thai Vegetable Oil vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Thai Vegetable Oil hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 THB gegenüber 0,550 THB im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 8,45 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 31,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,40 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at