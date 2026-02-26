Thai Wah stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Thai Wah stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,61 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,34 Milliarden THB.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,180 THB, nach -0,080 THB im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Thai Wah im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 8,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,21 Milliarden THB. Im Vorjahr waren 10,04 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

