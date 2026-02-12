Thaicom: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Thaicom lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 THB gegenüber 0,170 THB im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 940,2 Millionen THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Thaicom 551,7 Millionen THB umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,040 THB. Im Vorjahr waren -0,020 THB je Aktie erzielt worden.

Thaicom hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,47 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,41 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,085 THB und einen Umsatz von 2,09 Milliarden THB beziffert.

