Thaicom gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Thaicom hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Thaicom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 THB je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Thaicom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 940,2 Millionen THB im Vergleich zu 551,7 Millionen THB im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 THB gegenüber -0,020 THB je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Thaicom im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,47 Milliarden THB. Im Vorjahr waren 2,41 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at