Thailand Iron Works öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Thailand Iron Works gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Thailand Iron Works 0,180 THB je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Thailand Iron Works im vergangenen Quartal 184,6 Millionen THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Thailand Iron Works 185,5 Millionen THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at