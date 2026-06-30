Secure Income REIT Aktie
WKN DE: A1153B / ISIN: GB00BLMQ9L68
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30.06.2026 09:08:17
Thailand looks to invest in US LNG projects to secure supply
State-owned energy giant PTT is in talks with project developers for equity and supply on a long-term basis, sources sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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