12.12.2025 04:35:20
Thailand set for early elections as PM dissolves parliament
Thailand's prime minister announced he was dissolving parliament and "returning power to the people" as he moved to head off a no-confidence vote. A general election must be held between 45 and 60 days.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
