Thailands Ex-Regierungschef Thaksin aus Exil zurückgekehrt

(Neu: Details, Einordnung)

Bangkok (Reuters) - Thailands umstrittener Ex-Ministerpräsident Thaksin Shinawatra ist nach jahrelangem Exil in seine Heimat zurückgekehrt.

Hunderte begeisterte Anhänger winkten dem 74-Jährigen zu, als er sich am Dienstag kurz mit Familienangehörigen auf einem Flughafen in Bangkok zeigte. Thaksin wurde nach Angaben der Polizei kurz darauf verhaftet und in ein Gefängnis gebracht. Er hat eine achtjährige Haftstrafe zu verbüßen. Der Milliardär war 2008 ins Ausland geflohen, um damals einer Gefängnisstrafe wegen Machtmissbrauchs zu entgehen. Das Militär hatte ihn 2006 unter dem Vorwurf der Korruption und Illoyalität gegenüber der Monarchie gestürzt. Thaksin hat die Vorwürfe stets bestritten.

Der ehemalige Polizist, Telekom-Tycoon und Besitzer eines englischen Fußballclubs gilt als Galionsfigur der populistischen Bewegung Pheu Thai, die er einst selbst gegründet hatte. So wie er von seinen Anhängern verehrt wird, wird er von seinen Gegnern - Royalisten, dem Militär und der traditionellen Geld-Elite des Landes - gehasst. Seine Rückkehr fällt in eine Zeit politischer Instabilität in Thailand und Blockade des Parlaments. Nachdem es anderen Parteien nicht gelungen war, eine Regierung zu bilden, sollte Pheu Thai noch am Dienstag einen eigenen Anlauf dafür unternehmen. Thaksins Partei hat sich auf eine Allianz mit Gruppierungen eingelassen, die vom Militär unterstützt werden.

Es war weithin darüber spekuliert worden, dass seine Rückkehr auf einen Deal mit seinen alten Feinden in Militär und Establishment zurückgeht. Thaksin hat dies abgestritten, und die Partei Pheu Thai weist eine Beteiligung ihres Urvaters an den Bemühungen um eine Regierungsbildung zurück. Das Militär putschte nicht nur gegen Thaksin selbst, sondern 2014 auch gegen seine Schwester Yingluck, die ebenfalls ins Exil ging.

Yingluck schrieb in den sozialen Medien, dass "der Tag, auf den mein Bruder gewartet hat, gekommen ist", als er sein Flugzeug in Singapur bestieg. "In den letzten 17 Jahren fühltest du dich isoliert, einsam, beunruhigt und hast dein Zuhause vermisst, aber du hast durchgehalten", erklärte sie mit Blick auf die Zeit seit seinem Sturz. Thaksin hatte die Gunst der ärmeren Bevölkerung erobert - auch mit populistischen Maßnahmen wie direkten Geldzahlungen an die Bürger. Damit hat er das Land gespalten, der Machtkampf zwischen Befürwortern und Gegnern Thaksins dauert an.

Seine Rückkehr erfolgte nur wenige Stunden, bevor das gewählte Unterhaus und der vom Militär ernannte Senat über den Ministerpräsidentenkandidaten Srettha Thavisin abstimmen. Der Immobilienmogul war erst vor wenigen Monaten von Pheu Thai nach einem starken Abschneiden bei den Wahlen im Mai in die Politik gedrängt worden. Für seine Wahl hat er die Unterstützung von 317 Abgeordneten, benötigt aber 58 Stimmen aus dem Senat. Nach den von der Militärjunta festgeschriebenen Regeln muss ein Ministerpräsident über die Mehrheit der Sitze in beiden Kammern des Parlaments verfügen.

