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01.06.2026 06:31:29
Thakkers Developers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Thakkers Developers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,33 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 4,25 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 61,8 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 47,8 Millionen INR.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5,68 INR beziffert. Im Vorjahr waren 7,20 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 346,66 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 315,90 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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