Thakkers Developers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Thakkers Developers hat am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 5,61 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Thakkers Developers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 143,9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 104,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at