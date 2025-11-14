Thakral Services (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Thakral Services (India) ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Thakral Services (India) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 118,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Thakral Services (India) einen Umsatz von 0,7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at