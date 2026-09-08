08.09.2026 06:31:28

Thal legte Quartalsergebnis vor

Thal hat am 07.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 129,04 PKR. Im letzten Jahr hatte Thal einen Gewinn von 21,36 PKR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Thal im vergangenen Quartal 44,26 Milliarden PKR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 355,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Thal 9,71 Milliarden PKR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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