Thal: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Thal hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 31,27 PKR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Thal noch ein Gewinn pro Aktie von 20,90 PKR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Thal mit einem Umsatz von insgesamt 9,52 Milliarden PKR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,54 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren, um 11,58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at