Thal verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Thal präsentierte in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 40,01 PKR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 22,06 PKR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Thal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,24 Milliarden PKR im Vergleich zu 8,38 Milliarden PKR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at