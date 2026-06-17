Thalassa Holdings Aktie

Thalassa Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QGCH / ISIN: VGG878801114

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17.06.2026 16:09:05

Thalassa Holdings Ltd: Results of AGM

Thalassa Holdings Ltd (THAL)
Thalassa Holdings Ltd: Results of AGM

17-Jun-2026 / 15:09 GMT/BST

Thalassa Holdings Ltd

(Reuters: THAL.L, Bloomberg: THAL:LN)

("Thalassa, "THAL" or the "Company")

 

Results of AGM

The Company held its Annual General Meeting (“AGM”) on 17 June 2026. All resolutions set out in the AGM notice previously published were duly passed as follows:

 

Resolution Number

Votes For

Votes Against

1

100%

0%

2

100%

0%

3

100%

0%

4

100%

0%

5

82.76%

17.24%

 

 

 

END

 

 

 

 

 

Enquiries:
  •  

Thalassa Holdings Ltd

enquiries@thalassaholdingsltd.com

 

www.thalassaholdingsltd.com

 


Dissemination of a Regulatory Announcement that contains inside information in accordance with the Market Abuse Regulation (MAR), transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: VGG878801114
Category Code: RAG
TIDM: THAL
LEI Code: 2138002739WFQPLBEQ42
Sequence No.: 432157
EQS News ID: 2348400

 
End of Announcement EQS News Service

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