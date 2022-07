Thales stellt neues Tochterunternehmen S3NS vor und enthüllt zusammen mit Google Cloud deren Angebot als ersten Schritt zur französischen zuverlässigen Cloud

Thales meldete heute die Gründung von S3NS, einem französischen Unternehmen, das börsennotierten und privaten Organisationen in Frankreich Zugang zur Leistungskraft von Google Cloud verschaffen soll, wobei die Anforderungen der französischen Bezeichnung der "zuverlässigen Cloud" in Partnerschaft mit Google Cloud vollumfänglich eingehalten werden.

Das im Mehrheitsbesitz von Thales befindliche und von diesem kontrollierte neue Unternehmen untersteht französischem Recht. Die Gründung erfolgte im Anschluss an die Ankündigung einer Partnerschaft von Thales und Google Cloud im Oktober 2021, mit der die gemeinsame Entwicklung einer mit lokalen Anforderungen konformen "zuverlässigen Cloud" angestrebt wird. Thales und Google Cloud wollen Unternehmen und staatlichen Institutionen behilflich sein, Innovation voranzutreiben und die digitale Transformation auf eine Art und Weise zu beschleunigen, die Autonomie, gesetzeskonforme Datensouveränität und die größtmöglichen Vorteile für Kunden und Nutzer gestattet.

Die französische "zuverlässige Cloud"

Ab der zweiten Jahreshälfte 2024 wird S3NS sein Angebot für die "zuverlässige Cloud" vorlegen, das letzten Endes die umfassende Leistungskraft, die Dienstleistungen und Anwendungen der Google-Cloud-Technologie miteinander kombiniert, während gleichzeitig der Schutz gegen extraterritoriale ausländische Gesetze ermöglicht wird und die Anforderungen der französischen ANSSI im Rahmen der staatlichen französischen Strategie für eine "zuverlässige Cloud" eingehalten werden. S3NS wird drei Rechenzentren direkt betreiben, um sicherzustellen, dass die Daten in Frankreich gespeichert werden und die Arbeitsabläufe im Inland stattfinden. Rechenzentren und technische Unterstützung werden bereits in diesem Jahr verfügbar sein, und mit der Einstellung von Ingenieuren, die für die "zuverlässige Cloud" zuständig sind, wird in Kürze begonnen.

Mit dem bereits vorliegenden Angebot wurde ein erster Meilenstein erreicht

Das erste Angebot von S3NS ist eine "lokale Kontrolle mit S3NS". Damit erhalten Kunden von Google Cloud in Frankreich weiterhin eine leistungsstarke öffentlich zugängliche Cloud mit zusätzlichen Möglichkeiten zur Speicherung von Kundendaten in Frankreich oder in Europa, je nach Bedarf oder Wunsch. Die Kunden können den Datenzugriff für Verwaltungs- oder technischen Support auf Standorte in der Europäischen Union beschränken. Die kryptografische Kontrolle des Datenzugriffs kann über externes Verschlüsselungsmanagement von S3NS sichergestellt werden. Dieses erste Angebot steht im Einklang mit weiterer Automation zur Vereinfachung von Betriebsvorgängen, zusammen mit weiterer Nachprüfbarkeit und Transparenz, um das Vertrauen der Kunden in den Cloud-Betrieb zu steigern.

Partnerzusagen bereits im Gang

S3NS arbeitet bereits spezielle Partnerschaftsvereinbarungen mit diversen Akteuren im wachsenden digitalen Ökosystem Frankreichs aus, um die Kunden beim Übergang zur "zuverlässigen Cloud" bestmöglich zu unterstützen. Partnerfirmen werden die Kunden von S3NS hinsichtlich ihrer Strategien für die Cloud und digitale Souveränität beraten, wenn diese ihre Arbeitsabläufe und Anwendungen in die Cloud migrieren und dort sicher betreiben, wobei Managed Services von S3NS und anderen Anbietern zum Einsatz kommen.

"Das Angebot von S3NS verbindet die Vorteile beider Welten: die Agilität und das breite Serviceangebot eines Cloud-Hyperscalers, kombiniert mit der Sicherheit und dem Datenschutz eines führenden Cybersicherheitsanbieters. Dieser Schritt markiert den Beginn eines technologischen und industriellen Abenteuers, an dem alle Akteure der französischen Wirtschaft teilnehmen können, die auf eine zuverlässige Lösung Wert legen. Als führendes Unternehmen für missionskritische Informationssysteme stellt Thales erneut seine Fähigkeit unter Beweis, eine treibende Kraft bei modernster Technologie zu sein." Marc Darmon, Executive Vice President, Secure Communications and Information Systems, bei Thales.

"Die Gründung von S3NS, Fortschritte bei der Definition unseres Angebots für die zuverlässige Cloud und die Verfügbarkeit unserer "lokalen Kontrollen mit S3NS" sind das Ergebnis einer monatelangen Zusammenarbeit der Teams von Thales und Google Cloud. Dies ist ein erster Schritt und ein erster Meilenstein in diesem Jahr vor unserer künftigen Lösung, die im Einklang mit den Kriterien der französischen zuverlässigen Cloud steht und die bereits parallel in Arbeit ist. Unser Ziel besteht darin, als erstes Unternehmen ein derartiges Angebot zur Zertifizierung vorzulegen, das auf der Hyperscale-Cloud-Technologie basiert. "Lokale Kontrollen mit S3NS" ermöglichen unseren Kunden den sofortigen Beginn ihres Weges zur zuverlässigen Cloud." Cyprien Falque, Managing Director von S3NS.

"Wir sind sehr stolz darauf, unseren Partner Thales und dessen Tochter S3NS bei ihrem ersten Angebot auf dem französischen Markt zu unterstützen. In der Zusammenarbeit unserer Teams zeigt sich einerseits ein gemeinsames Verständnis der Erwartungen hinsichtlich digitaler Souveränität und andererseits ein echter technologischer Weg. Wir bestätigen die 2021 gemeinsam eingegangenen Verpflichtungen und werden die digitale Transformation weiterhin mit Angeboten unterstützen, die Sicherheit und Souveränität miteinander verknüpfen, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen." Thomas Kurian, CEO bei Google Cloud.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das in digitale und "Deep-Tech"-Innovationen – Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputing – investiert, um eine Zukunft zu gewährleisten, der wir alle vertrauen können und die für die Entwicklung unserer Gesellschaften von entscheidender Bedeutung ist. Der Konzern bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte an, die seinen Kunden – Unternehmen, Organisationen und Staaten – in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit helfen, ihre kritischen Aufgaben zu erfüllen, indem sie den Menschen in den Mittelpunkt aller Entscheidungsprozesse stellen.

Mit 81.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2021 einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.

