Thales Aktie

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WKN: 850842 / ISIN: FR0000121329

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06.07.2026 12:28:31

Thales strikes deal for controlling stake in sea drone maker Exail

Thales and Exail see anti-submarine warfare addressable market increasing almost tenfold to over 700 billion euros in 2030Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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