Thales Aktie
WKN: 850842 / ISIN: FR0000121329
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16.06.2026 17:14:00
Thales und Airbus testen Intersatelliten-Kommunikation für Galileo-Gen2
Eine Neuerung bei den Gen2-Galileo-Satelliten wird Intersatelliten-Kommunikation. Die Systeme wurden intensiv getestet und sind bereit für die Integration.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|Airbus SE
|185,56
|0,45%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|46,40
|0,87%
|Thales S.A.
|228,30
|0,53%
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