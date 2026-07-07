Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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07.07.2026 06:00:09
Thames Water creditors willing to bid for utility even if it is nationalised
Future of indebted group is potentially expensive issue for the UK’s presumptive next prime ministerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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