LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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19.07.2026 20:35:16
Thames Water lenders preparing legal challenge in event of Burnham nationalisation
The BBC understands creditors would would pursue payment in full of the outstanding debts, in the multi-billions of pounds.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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