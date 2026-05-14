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14.05.2026 06:31:29
Thanachart Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Thanachart Capital hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Thanachart Capital 0,480 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 138,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 131,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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