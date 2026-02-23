|
Thanachart Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Thanachart Capital hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,28 THB erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,59 Prozent zurück. Hier wurden 4,51 Milliarden THB gegenüber 4,58 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 7,39 THB beziffert. Im Vorjahr waren 6,34 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 18,58 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 17,93 Milliarden THB umgesetzt.
