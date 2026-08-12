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12.08.2026 06:31:29
Thanachart Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Thanachart Capital hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,52 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,97 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 5,22 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Milliarden THB umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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