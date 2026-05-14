Thanachart Capital hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Thanachart Capital hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,02 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,63 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,39 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 4,46 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at