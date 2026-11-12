Thanachart Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Thanachart Capital hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,63 USD gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 146,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at