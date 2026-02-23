Thanachart Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Thanachart Capital präsentierte in der am 20.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,56 USD. Im letzten Jahr hatte Thanachart Capital einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 140,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 134,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,80 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 565,12 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 508,22 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at