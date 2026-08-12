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12.08.2026 06:31:29
Thanachart Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Thanachart Capital äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD gegenüber 0,590 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Thanachart Capital mit einem Umsatz von insgesamt 160,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,35 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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