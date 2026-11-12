Thanachart Capital: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Thanachart Capital hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,09 THB. Im Vorjahresviertel hatte Thanachart Capital 1,98 THB je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Thanachart Capital mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,66 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 4,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at