Thangamayil Jewellery hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Thangamayil Jewellery hat am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 33,71 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 112,44 Prozent auf 24,06 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at