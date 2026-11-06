Thangamayil Jewellery legte Quartalsergebnis vor

Thangamayil Jewellery hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 19,13 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Thangamayil Jewellery noch ein Gewinn pro Aktie von 18,82 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,55 Prozent auf 23,88 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at