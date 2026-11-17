Tharimmune hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tharimmune ein Ergebnis je Aktie von -0,340 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at