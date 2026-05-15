Tharimmune stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tharimmune präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,23 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,990 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at