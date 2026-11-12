THasegawa hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

THasegawa hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 34,62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 38,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,36 Prozent auf 20,34 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 190,77 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte THasegawa ein EPS von 169,50 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,44 Prozent auf 79,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 73,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at