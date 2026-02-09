THasegawa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

THasegawa lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 35,65 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,64 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,79 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at