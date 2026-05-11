THasegawa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

THasegawa hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 64,54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 46,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat THasegawa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,79 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at