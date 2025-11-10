THasegawa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

THasegawa lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 38,04 JPY, nach 38,51 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat THasegawa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,95 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,94 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 169,50 JPY beziffert, während im Vorjahr 175,04 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat THasegawa im vergangenen Geschäftsjahr 73,50 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte THasegawa 71,65 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at