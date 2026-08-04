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04.08.2026 06:31:29
THasegawa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
THasegawa hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 63,62 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte THasegawa 49,40 JPY je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 21,77 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte THasegawa 18,73 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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