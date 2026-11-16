Thayer Ventures Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Thayer Ventures Acquisition A hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at