Thayer Ventures Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Thayer Ventures Acquisition A hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at