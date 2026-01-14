Basis Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DC5A / ISIN: JP3835270004
|
14.01.2026 14:00:03
The $1.5tn Treasury basis trade boom
The strategy now accounts for over 6% of the US government bond market, according to Morgan StanleyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!