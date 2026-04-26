Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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26.04.2026 10:14:00
The $1.75 Trillion Launch: Is SpaceX's IPO a Generational Buy -- or the Ultimate Bubble?
History is about to be made. SpaceX plans to go public within the next few months at an astronomical valuation of $1.75 trillion. This market cap will make SpaceX the biggest IPO stock ever -- by far. The current record holder is Alibaba Group Holding (NYSE: BABA), which went public in 2014 at a market cap of roughly $169 billion.Is SpaceX's IPO a generational buy? Or could it be the ultimate bubble? Perhaps the best way to answer these questions is to look back at previous monster IPOs. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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