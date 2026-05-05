Aviation Holdings Group Aktie
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06.05.2026 00:05:00
The $1 Trillion Opportunity Behind Joby Aviation and Archer Aviation Stocks -- and What Investors Are Missing
Flying taxis sound like science fiction. But companies like Joby Aviation (NYSE: JOBY) and Archer Aviation are working to make them a reality -- with electric aircraft designed to take off vertically, fly over cities, and land near their destinations.The promise is simple: turn hour-long commutes into minutes. The opportunity sounds even bigger. JP Morgan estimates that urban air mobility could grow into a $1 trillion market over time.But here's the catch: A large opportunity does not mean a near-term investment win. To understand what's at stake, investors need to separate potential from reality, and timing from hype.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Joby Aviation Incorporation Registered Shs
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