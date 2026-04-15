Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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15.04.2026 19:26:00
The $1 Trillion Race: Why Eli Lilly Is Leaving Novo Nordisk in the Dust
Three years ago, Eli Lilly (NYSE: LLY) and Novo Nordisk (NYSE: NVO) had about the same market value. Given how well both were performing, they were leading candidates to be among the first healthcare stocks to reach a $1 trillion market cap. However, Eli Lilly and Novo Nordisk have moved in opposite directions since, with the former hitting $1 trillion in value last year, though it has since lost some momentum. Why has Eli Lilly performed so much better? And which, if any, of these two stocks is a buy right now? Let's find out. LLY data by YChartsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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