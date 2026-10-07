NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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07.10.2026 09:17:00

The $500 Billion Question Causing Waves Across Every AI Stock: How Much Are Nvidia GPUs Actually Worth?

Back in August, Nvidia (NASDAQ: NVDA) announced a partnership with six Wall Street asset managers to provide financing for AI infrastructure build-outs. The effort aims to provide up to $500 billion to companies that build data centers and install Nvidia's GPUs in them.

Here's the key to those deals, though: The GPUs themselves act as collateral on the loans. That means the value of the GPUs is one of the main considerations for lending decisions.

An extra $500 billion in easy-to-access capital would be a boon for companies that are heavily reliant on debt to build new data centers. Neocloud companies like CoreWeave (NASDAQ: CRWV) and Nebius (NASDAQ: NBIS) are highly leveraged, and making huge bets that the AI compute shortage will continue for some time. Nvidia, meanwhile, benefits from its customers having more capital in their hands to put toward the data center build-out.

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