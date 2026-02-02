Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
02.02.2026 22:57:49
The $500 Check That Helped Launch Apple Just Sold for Millions
Apple's co-founders signed the check in 1976, just weeks before establishing their partnership agreement.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
