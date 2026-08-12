ZOOM Aktie
WKN DE: A2DM2L / ISIN: JP3411820008
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12.08.2026 16:30:00
The $899 Pixel 11’s Longer 30x Zoom and New Camera Bar Design Are Impressive
Hands-on: I tried the Pixel 11 and appreciate all of Google’s refinements, despite the higher cost of entry.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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