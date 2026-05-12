Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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12.05.2026 14:11:00
The ‘godfather of crypto’ predicts $1 million bitcoin, but it’s going to fall first
Michael Terpin explained his theory of four-year cycles in the bitcoin price that bottom during midterm-election years. One more correction is coming before another bull market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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